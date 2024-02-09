Минчанин под видом соседа воровал велосипеды, оставленные в подъездах

В Минске задержали 41-летнего мужчину, которые воровал оставленные в подъездах велосипеды. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Удалось установить, что минчанин заходил в подъезды жилых домов вместе с их жильцами. Кроме того, он звонил в домофон и представлялся соседом, который забыл ключи. В ведомстве добавили, что, находясь в подъезде, фигурант искал оставленные на лестничных клетках и в тамбурах велосипеды, которые забирал.
«Похищенное имущество сдавал в ломбарды и продавал на столичном рынке, деньги тратил на личные нужды», — сказано в сообщении.
В ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что была установлена причастность минчанина к краже шести велосипедов в Минске. Так, четыре из них сотрудники милиции изъяли для передачи владельцам. В отношении фигуранта заведены уголовные дела.