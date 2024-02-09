Минчанин под видом соседа воровал велосипеды, оставленные в подъездах

Удалось установить, что минчанин заходил в подъезды жилых домов вместе с их жильцами. Кроме того, он звонил в домофон и представлялся соседом, который забыл ключи. В ведомстве добавили, что, находясь в подъезде, фигурант искал оставленные на лестничных клетках и в тамбурах велосипеды, которые забирал.