Казахстанка лишилась 8,5 млн тенге, желая сэкономить на дешевых товарах из Китая

Условия покупки были такими, что надо было сразу оплатить всю сумму заказа, что и сделала доверчивая женщина. «Целый год пострадавшую кормили обещаниями о том, что доставка будет до конца года. Однако наступил новый год, но ни товара, ни возврата денег она не дождалась», — отметили в ведомстве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Актау.