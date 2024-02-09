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На СВО погиб молодой сотрудник школы из Пермского края Георгий Пугин

С военнослужащим прощается Карагайский округ.

Список погибших на СВО жителей Пермского края пополнил молодой сотрудник школы Георгий Пугин.

О смерти молодого прикамца, который принимал участие в спецоперации, сообщает администрация Карагайского округа. Георгий Пугин погиб 11 января при выполнении боевых зада в районе населённого пункта Спорное в Артёмовском районе.

«Администрация Карагайского округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия, разделяя горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении администрации.

По данным Properm.ru, погибший военнослужащий работал в карагайской школе.

Прощание с бойцом состоится 9 февраля. Его похоронят в селе Козьмодемьянск.