На СВО погиб молодой сотрудник школы из Пермского края Георгий Пугин

Список погибших на СВО жителей Пермского края пополнил молодой сотрудник школы Георгий Пугин.
О смерти молодого прикамца, который принимал участие в спецоперации, сообщает администрация Карагайского округа. Георгий Пугин погиб 11 января при выполнении боевых зада в районе населённого пункта Спорное в Артёмовском районе.
«Администрация Карагайского округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия, разделяя горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении администрации.
По данным Properm.ru, погибший военнослужащий работал в карагайской школе.
Прощание с бойцом состоится 9 февраля. Его похоронят в селе Козьмодемьянск.