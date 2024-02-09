Крыманина посадили на 10 лет за перевод денег террористам

Крымчанина Кадырова Мурата Энверовича признали виновным в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Первое преступление фигурант совершил 14 июня 2017 года в Симферополе, а второе — 28 июня 2018 года — в Севастополе. Кадыров получил реквизиты от собеседников в сети и перевел деньги запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом крымчанин знал, кому именно предназначены эти средства.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. У мужчины есть возможность обжаловать этот приговор.