Крыманина посадили на 10 лет за перевод денег террористам

Первое преступление фигурант совершил 14 июня 2017 года в Симферополе, а второе — 28 июня 2018 года — в Севастополе. Кадыров получил реквизиты от собеседников в сети и перевел деньги запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом крымчанин знал, кому именно предназначены эти средства.