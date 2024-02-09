Белорусов предупредили про новый вид мошенничества с декларированием денег

Жителей Минска предупредили про новый вид мошенничества, который связан с декларированием денег. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что жители столицы продолжают и далее попадаться на схему обмана с так называемым декларированием денег, которую придумали мошенники. Так, аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов звонят по телефону и просят пенсионеров задекларировать находящиеся дома деньги. Они поясняют, что это нужно для того, чтобы денежные средства не украли.
После этого мошенники предлагают свою помощи. Они говорят про готовность забрать деньги, а затем отвезти их «в компетентные органы».
«Но вместо оказания услуги мошенники похищают крупные суммы и исчезают», — подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве напомнили, что сотрудники милиции не звонят в мессенджерах, а также не присылают фото своих удостоверений. Минчанам также посоветовали не устанавливать на телефон неизвестные приложения.