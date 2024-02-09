Белорусов предупредили про новый вид мошенничества с декларированием денег

В ведомстве акцентировали внимание на том, что жители столицы продолжают и далее попадаться на схему обмана с так называемым декларированием денег, которую придумали мошенники. Так, аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов звонят по телефону и просят пенсионеров задекларировать находящиеся дома деньги. Они поясняют, что это нужно для того, чтобы денежные средства не украли.