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Белорусов предупредили про новый вид мошенничества с декларированием денег

Милиция сказала минчанам про новый вид мошенничества, связанный с декларированием денег.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Минска предупредили про новый вид мошенничества, который связан с декларированием денег. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что жители столицы продолжают и далее попадаться на схему обмана с так называемым декларированием денег, которую придумали мошенники. Так, аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов звонят по телефону и просят пенсионеров задекларировать находящиеся дома деньги. Они поясняют, что это нужно для того, чтобы денежные средства не украли.

После этого мошенники предлагают свою помощи. Они говорят про готовность забрать деньги, а затем отвезти их «в компетентные органы».

«Но вместо оказания услуги мошенники похищают крупные суммы и исчезают», — подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве напомнили, что сотрудники милиции не звонят в мессенджерах, а также не присылают фото своих удостоверений. Минчанам также посоветовали не устанавливать на телефон неизвестные приложения.