Росздравнадзор выявил нарушения в нескольких клиниках Москвы

«Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО “Ай Кью Пластик”, ООО “Джиэмти”, ООО “Олимп Клиник”, связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России. «В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия в соответствии с частью 4 статьи 14. 1 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий и влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от ста до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — уточняется в тексте.
Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области передало все результаты надзорных мероприятий в Следственный комитет РФ для рассмотрения дела в рамках уголовного судопроизводства.