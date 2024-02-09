Росздравнадзор выявил нарушения в нескольких клиниках Москвы

Отмечается, что по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России. «В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия в соответствии с частью 4 статьи 14. 1 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий и влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от ста до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — уточняется в тексте.