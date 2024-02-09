ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке

«Штаб Обороны информирует: региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из поврежденных электроподстанций Горловки. Противник предпринял попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Силовиками обнаружено и перехвачено 8 вражеских беспилотников (5 FPV-дронов, Mavic3T, Mavic3PRO, Heqi)», — говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что никто не пострадал.
Кроме того, штаб сообщил, что за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.