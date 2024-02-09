Калининградец выстрелил в двухлетнюю дочь из пневматики

Огнестрельное ранение ребенку причинил ее отец, стрелявший прямо в квартире по автомобильному радиатору из пневматического ружья «МР-512» в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент на линии огня оказалась пробегавшая двухлетняя дочь калининградца и он нажал на курок.