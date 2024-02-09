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Калининградец выстрелил в двухлетнюю дочь из пневматики

В Калининградской области возбуждено уголовное дело против жителя Светлого, причинившего тяжкий вред здоровью двухлетней дочери: малолетняя девочка госпитализирована с пулевым ранением после инцидента в квартире.
Источник: Kaliningradnews

Огнестрельное ранение ребенку причинил ее отец, стрелявший прямо в квартире по автомобильному радиатору из пневматического ружья «МР-512» в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент на линии огня оказалась пробегавшая двухлетняя дочь калининградца и он нажал на курок.

Девочка получила тяжелые травмы, включая очаговую травму головного мозга и открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчина задержан полицейскими, оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили в УМВД по Калининградской области.