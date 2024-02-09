Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

За первый день работы горячей линии 70 воронежцев пожаловались на бродячих собак

Все обращения взяты в работу.

В Воронеже на горячую линию для жалоб на бродячих собак в первый день ее работы поступило 70 звонков. Все они были взяты в работу управами районов и городским управлением экологии, сообщили в мэрии Воронежа в четверг, 8 февраля.

— Звонки на горячую линию принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 228 38 98. В другое время заявки можно оставить на автоответчик.

Фото и иную информацию также принимают по телефону 8 960 132 20 11 в мессенджере Telegram.

— При обращении для оперативного реагирования просим указывать возникшую проблему, контактные данные заявителя, адрес нахождения животных без владельцев и их количество, — напомнили в городской администрации.

Ранее стало известно, что в ближайшие месяцы в Воронеже планируется отловить и отправить на передержку 500 безнадзорных животных. А всего за 2024 год будет поймано более 3 тыс. собак.

РИА «Воронеж» рассказывало, что в областном центре объявили поиски подрядчика, который, достроит муниципальный приют для собак на Балашовской, 29/1. Победителю торгов готовы заплатить до 21,7 млн рублей. Завершить работы планируют до конца июля 2024 года.

флора и фауна