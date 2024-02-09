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Таксист распылил перцовый баллончик в лицо беременной женщине и ребенку в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля, ФедералПресс. Петербургские правоохранители разбираются в конфликте, который произошел на парковке «Сити Молла», между семьей и таксистом. В результате беременной женщине и ребенку потребовалась помощь медиков.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«У обоих диагностировали контактный конъюнктивит», — пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Правоохранители, которые прибыли на место ЧП, установили личность нападавшего. Выяснилось, что на женщину и 4-летнего ребенка напал житель Северной столицы, который работает таксистом. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело, уточняет «Мойка 78».

Напомним, что тело беременной петербурженки и ее молодого человека обнаружили в квартире в Шушарах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что беременная екатеринбурженка, упавшая под поезд, пришла в сознание.