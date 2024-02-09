Таксист распылил перцовый баллончик в лицо беременной женщине и ребенку в Петербурге

Правоохранители, которые прибыли на место ЧП, установили личность нападавшего. Выяснилось, что на женщину и 4-летнего ребенка напал житель Северной столицы, который работает таксистом. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело, уточняет «Мойка 78».