Таксист распылил перцовый баллончик в лицо беременной женщине и ребенку в Петербурге

«У обоих диагностировали контактный конъюнктивит», — пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Правоохранители, которые прибыли на место ЧП, установили личность нападавшего. Выяснилось, что на женщину и 4-летнего ребенка напал житель Северной столицы, который работает таксистом. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело, уточняет «Мойка 78».
Напомним, что тело беременной петербурженки и ее молодого человека обнаружили в квартире в Шушарах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что беременная екатеринбурженка, упавшая под поезд, пришла в сознание.