Сеть нелегальных АЗС раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли сеть из 11-ти нелегальных заправок, на которых продавали сжиженный углеводородный газ. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
— Заправочные станции работали без разрешительных документов Ростехнадзора России. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Сейчас под домашним арестом находятся двое подозреваемых, — рассказали в ведомстве.
Дело завели по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас в ситуации разбираются представители регионального Следкома.