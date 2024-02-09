В Новосибирске СК начал проверку после избиения 10-летнего школьника

После сообщения КП-Новосибирск Следственный комитет Новосибирской области начал проверку по факту избиения 10-летнего мальчика одноклассником.
— В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения на предмет халатности, — сообщили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел в одной из школ Первомайского района. Мальчика несколько раз ударили кулаками по спине. Из-за боли школьник не мог сидеть. Врачи диагностировали у ребенка ушиб.