Грузчик из Алматы угрожал взорвать сотрудников Tele2

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан уроженец Туркестанской области 1988 г. р., работающий грузчиком на алматинском рынке “Строй Сити”. Придя на работу, мужчина обнаружил, что у него отсутствует подключение к Интернету. Он позвонил со своего сотового телефона в контакт-центр Tele2 и пожаловался на плохое качество связи. Девушка-оператор ответила, что “абоненту” необходимо переподключить тариф и произвести оплату в размере 4000 тенге. Абонент поддался эмоциям, стал выражаться нецензурной бранью и пригрозил необратимыми последствиями», — говорится в сообщении.