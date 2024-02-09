Грузчик из Алматы угрожал взорвать сотрудников Tele2

Как следует из информации, предоставленной центру Департаментом КНБ по Алматы, 8 февраля на канал «102» поступил вызов от сотрудницы call-центра Tele2. Она сообщила о звонке от неизвестного, который угрожал взрывом и расправой над сотрудниками.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан уроженец Туркестанской области 1988 г. р., работающий грузчиком на алматинском рынке “Строй Сити”. Придя на работу, мужчина обнаружил, что у него отсутствует подключение к Интернету. Он позвонил со своего сотового телефона в контакт-центр Tele2 и пожаловался на плохое качество связи. Девушка-оператор ответила, что “абоненту” необходимо переподключить тариф и произвести оплату в размере 4000 тенге. Абонент поддался эмоциям, стал выражаться нецензурной бранью и пригрозил необратимыми последствиями», — говорится в сообщении.
Позже мужчина признался, что даже не помнит, о чем говорил на тот момент.
«В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — добавили в пресс-службе Антитеррористического центра РК.
25 января 2024 года сообщалось, что в Актобе анонимный «стрелок» обещает устроить массовые убийства в школах. Уже 4 февраля из соцсетей стало известно, что неизвестные люди готовятся «штурмовать» школу в Павлодаре. Также массовые рассылки похожего типа рассылались и в других городах.