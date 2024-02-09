В Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ее ребенка

Ранее сообщалось, что 25 января пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Новосибирской области 39-летней женщины и ее малолетней дочери. По данным МВД, 31-летний житель Новосибирска помогал женщине с покупкой автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Некоторые СМИ сообщают, что обвиняемый — уроженец одной из республик СНГ, участвовал в боях ММА.