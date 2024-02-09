В Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ее ребенка

НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Тело пропавшей в январе пятилетней девочки обнаружили в Новосибирской области, ранее в другом месте было обнаружено тело ее матери, обвиняемого в их убийстве экстрадируют из Казахстана, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что 25 января пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Новосибирской области 39-летней женщины и ее малолетней дочери. По данным МВД, 31-летний житель Новосибирска помогал женщине с покупкой автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Некоторые СМИ сообщают, что обвиняемый — уроженец одной из республик СНГ, участвовал в боях ММА.
«По версии следствия, с 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли. В ходе проведения следственных действий сначала было обнаружено тело женщины на территории Тогучинского района. В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело ребенка на территории Новосибирского района», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что мужчина 23 января уехал из России в Казахстан. В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого следователь заочно предъявил ему обвинение, он был объявлен в межгосударственный розыск. Также заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию РФ. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства», — добавили в следственном управлении.