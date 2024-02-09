В Новосибирске 57 тысяч человек остались без света. Причиной стали ветер и метели. Об отключениях света на левобережье сообщили в АО «РЭС».
Напомним, ранее стало известно, что на выходных город накроет непогода: сильный ветер, метели, гололед. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Сегодня, 9 февраля, в АО «РЭС» сообщили, что непогода вызвала повреждения на подстанции 110 кВ «Стендовая», которая обслуживается НПО «Элсиб», что привело к отключению еще двух высоковольтных подстанций и линий электропередачи АО «РЭС» в Кировском районе Новосибирска. Для проведения оперативных переключений и восстановления электроснабжения было отправлено 5 бригад в составе 14 сотрудников и 5 единиц техники.
— Без электроснабжения остались свыше 57 тысяч человек и около 70 социально-значимых объектов. Благодаря слаженной работе энергетиков даже в условиях метелей со шквалистыми порывами ветра, которые накрыли Новосибирск сегодня утром, удалось вернуть электроснабжение буквально за 40 минут. В настоящее время все потребители АО «РЭС» подключены. Однако возможны локальные нарушения электроснабжения на участках электросетей НПО «Элсиб», подключенных от поврежденной подстанции. Оперативную информацию стоит уточнять у собственника энергообъекта, — сообщили в электросетях.