В Новосибирске 57 тысяч человек остались без света

— Без электроснабжения остались свыше 57 тысяч человек и около 70 социально-значимых объектов. Благодаря слаженной работе энергетиков даже в условиях метелей со шквалистыми порывами ветра, которые накрыли Новосибирск сегодня утром, удалось вернуть электроснабжение буквально за 40 минут. В настоящее время все потребители АО «РЭС» подключены. Однако возможны локальные нарушения электроснабжения на участках электросетей НПО «Элсиб», подключенных от поврежденной подстанции. Оперативную информацию стоит уточнять у собственника энергообъекта, — сообщили в электросетях.