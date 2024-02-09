Чиновника из Алматы заподозрили в крупном мошенничестве

Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ «Управление развития коммунальной инфраструктуры г. Алматы». Чиновник подозревается в мошенничестве. Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО. Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается.