В Самарской области во время пожара в частном доме рухнула кровля

В Самарской области днем в пятницу, 9 февраля 2024 года, вспыхнул серьезный пожар. В Кинеле улице Венцека, 8а загорелся частный дом. Подробности рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
— Дом горит открытым пламенем, произошло обрушение крыши. На месте работает пожарно-спасательная часть № 34 противоположной службы Самарской области. Было подано три ствола Б, а также сформировано одно звено газодымозащитной службы, — рассказали представители Центра.
Пожар был локализован в 13:50. По предварительным данным, в горящем доме находится человек. Пожарные пытаются попасть внутрь. Обстоятельства и причины возгорания пока неизвестны. Их предстоит выяснить специалистам.