«Управляли машиной по очереди». Компания школьников нарушила ПДД на каршеринге в Минске, украв данные взрослого

В Минске компания школьников, используя украденные данные взрослого человека, арендовала каршеринговое авто и каталась по городу с нарушением ПДД. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, 16- и 17-летний подростки с 19-летним другом, используя аккаунт жителя Гродно, взяли авто в аренду. На каршеринговой машине в Минске несовершеннолетние катались по ночному городу, водительского удостоверения ни у кого из них не было.
Фигуранты по очереди садились за руль машины, а когда на них обратил внимание патрульный экипаж ГАИ, стали скрываться, заехали в один из дворов и, бросив машину, убежали.
— Все трое в кратчайший срок были установлены и задержаны, — прокомментировали в ГУВД.