В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Иркутске 6 февраля в отдел полиции позвонила директор одной из школ города и сообщила, что в класс зашли трое подростков с пистолетом. Сотрудники полиции установили, что им от 16 до 18 лет, при личном досмотре у одного из них был изъят пневматический пистолет. Никто не пострадал. Этот 16-летний подросток состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, его задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Октябрьский районный суд г. Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 16-летнего иркутянина под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления в адрес руководства школы, охранной организации и органов системы профилактики.