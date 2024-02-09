В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом

В Иркутске 6 февраля в отдел полиции позвонила директор одной из школ города и сообщила, что в класс зашли трое подростков с пистолетом. Сотрудники полиции установили, что им от 16 до 18 лет, при личном досмотре у одного из них был изъят пневматический пистолет. Никто не пострадал. Этот 16-летний подросток состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, его задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.