На Колпинском шоссе в Славянке вспыхнул лазурный автобус. Пассажиров успели вывести

Горящий автобус заметили у остановки на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка (Пушкинский район). Водитель оперативно вывел всех пассажиров, к месту происшествия вызваны экстренные службы. Кадры с места аварии появились в телеграм-канале «Мегаполис» 9 февраля.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ПИТЕРАВТО», возгорание произошло в 12:46 у дома 40, при подъезде к остановке «Северская улица». В автобусе маршрута № 179 (перевозчик ООО «ВЕСТ-СЕРВИС») произошло возгорание в моторном отсеке. В момент ЧП водитель действовал согласно инструкции: «оперативно вывел из салона всех пассажиров и вызвал на место сотрудников МЧС». До приезда пожарной команды он приступил к самостоятельному гашению возгорания штатными огнетушителями, имеющимися в транспорте.
Судя по кадрам в Сети, огонь охватил заднюю часть транспорта. Из окон вырываются крупные языки пламени, над участком дороги растянулись клубы черного дыма.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», участок от перекрестка с Московским шоссе окрасился в красный цвет, движение затруднено. «Фонтанка» также обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС. Другие подробности произошедшего устанавливаются.