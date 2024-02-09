На Колпинском шоссе в Славянке вспыхнул лазурный автобус. Пассажиров успели вывести

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ПИТЕРАВТО», возгорание произошло в 12:46 у дома 40, при подъезде к остановке «Северская улица». В автобусе маршрута № 179 (перевозчик ООО «ВЕСТ-СЕРВИС») произошло возгорание в моторном отсеке. В момент ЧП водитель действовал согласно инструкции: «оперативно вывел из салона всех пассажиров и вызвал на место сотрудников МЧС». До приезда пожарной команды он приступил к самостоятельному гашению возгорания штатными огнетушителями, имеющимися в транспорте.