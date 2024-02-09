«Связали, пытали и лишили мочки уха»: Подозреваемых в похищении пенсионера задержали в Шушарах

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что накануне в Шушарах полицейские задержали двух 25-летних мужчин, которых подозревают в похищении и избиении 57-летнего пенсионера. В деле замешан еще один, но его пока найти не удалось. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье о разбое. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.
Инцидент произошел в Пикалево. Там пенсионера схватили и вывезли в лес у Заречье. Именно там над ним издевались и пытались ограбить его квартиру. Мужчина лишился золотого кольца, ключей и телефона.
— Жертву били ножом, требуя указать место хранения наличных. Отобрав десять тысяч рублей, мобильник и ключи от квартиры, один из нападавших уехал ее обыскивать, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В это время двое сторожили бедолагу. Но молодые люди ушли ни с чем. Связанного мужчину нашел местный житель. У пострадавшего были ушибы, ранено бедро и частично ампутирована мочка уха.