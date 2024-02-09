«Связали, пытали и лишили мочки уха»: Подозреваемых в похищении пенсионера задержали в Шушарах

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что накануне в Шушарах полицейские задержали двух 25-летних мужчин, которых подозревают в похищении и избиении 57-летнего пенсионера. В деле замешан еще один, но его пока найти не удалось. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье о разбое. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.