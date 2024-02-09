Сердечко остановилось в скорой. Четырехлетнего малыша не удалось спасти после пожара на Кубани

Трагедия произошла днем 8 февраля в Гулькевичском районе Краснодарского края. Там на улице улице 40 лет Октября в поселке Венцы огнем охватило частный дом. В момент пожара в комнате был отец с сыновьями трех и четырех лет. Все пострадали, скорая экстренно повезла семью в больницу. Но четырехлетнего малыша спасти не удалось, его сердечко остановилось в скорой.
«Пожарных вызвали соседи. Они помогли спастись трехлетнему ребенку. Отцу тоже удалось выбежать. А вот четырехлетнего ребенка позже вынесли прибывшие спасатели. Его передали медикам, однако от полученных повреждений мальчик скончался. Мужчина и второй ребенок доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После осмотра места происшествия следователи завели уголовное дело. Предварительной причиной пожара правоохранители называют неосторожное обращение с огнем. Назначен ряд экспертиз.
«Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина пожара и очаг возгорания. Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, приведшие к трагическим последствиям», — уточнили в ведомстве.