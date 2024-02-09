Сердечко остановилось в скорой. Четырехлетнего малыша не удалось спасти после пожара на Кубани

Трагедия произошла днем 8 февраля в Гулькевичском районе Краснодарского края. Там на улице улице 40 лет Октября в поселке Венцы огнем охватило частный дом. В момент пожара в комнате был отец с сыновьями трех и четырех лет. Все пострадали, скорая экстренно повезла семью в больницу. Но четырехлетнего малыша спасти не удалось, его сердечко остановилось в скорой.