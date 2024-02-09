Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили два пункта управления дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.
Потери противника составили:
- около 300 солдат убитыми и ранеными;
- пять автомобилей;
- гаубица Д-20;
- орудие Д-30.
Купянское направление
Западная группировка войск отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).
ВСУ потеряли:
- примерно 185 военнослужащих;
- два пикапа;
- орудие М119 производства США.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и отбили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР).
- Там уничтожены:
- около 290 военнослужащих;
- три боевые бронемашины;
- семь автомобилей.
Южнодонецкое направление
Группировка «Восток» нанесла огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах сел Приютное (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР).
Потери ВСУ составили:
- более 190 человек;
- два танка;
- шесть автомобилей
- гаубица «Мста-Б».
Херсонское направление
Российские подразделения нанесли поражение 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Тягинки и Михайловки.
Украинские войска потеряли:
- около 50 военнослужащих;
- пять автомобилей;
- гаубицу Д-30.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам, уничтожив среди прочего две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.
Силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также сбили 97 беспилотников.