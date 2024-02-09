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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив две атаки противника, заявили в Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили два пункта управления дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Потери противника составили:

  • около 300 солдат убитыми и ранеными;
  • пять автомобилей;
  • гаубица Д-20;
  • орудие Д-30.

Купянское направление

Западная группировка войск отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

ВСУ потеряли:

  • примерно 185 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • орудие М119 производства США.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и отбили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР).

  • Там уничтожены:
  • около 290 военнослужащих;
  • три боевые бронемашины;
  • семь автомобилей.

Южнодонецкое направление

Группировка «Восток» нанесла огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах сел Приютное (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР).

Потери ВСУ составили:

  • более 190 человек;
  • два танка;
  • шесть автомобилей
  • гаубица «Мста-Б».

Херсонское направление

Российские подразделения нанесли поражение 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Тягинки и Михайловки.

Украинские войска потеряли:

  • около 50 военнослужащих;
  • пять автомобилей;
  • гаубицу Д-30.

В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам, уничтожив среди прочего две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.

Силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также сбили 97 беспилотников.