На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
«Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США», — сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
«Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — уточнили в ведомстве.