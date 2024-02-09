Российская ПВО за сутки сбила 97 украинских дронов и 15 снарядов РСЗО

Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12137 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18404 единицы специальной военной автомобильной техники.