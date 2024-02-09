Российская ПВО за сутки сбила 97 украинских дронов и 15 снарядов РСЗО

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, “Ураган” и “Ольха”. Кроме того, уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малорязанцево, Житловка Луганской народной республики, Марьинка, Володино Донецкой народной республики, Копани, Любимовка и Новофедоровка Запорожской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12137 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18404 единицы специальной военной автомобильной техники.