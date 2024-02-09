Украинская армия за сутки потеряла до 300 военных на донецком направлении

Кроме того, украинская армия потеряла пять автомобилей, одну гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Так, на данном направлении бойцы группировки «Юг» Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи.
«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ», — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что поражение было нанесено в районах Красного, Кирова, Белогоровки, Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее в этот день штурмовые группы тульских десантников в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Веселое в ДНР. Перед этим они несколько недель отрабатывали элементы предстоящей операции и заранее знали карту местности противника, его маршруты.
Накануне разведчики Южной группировки войск также уничтожили огнем противотанкового комплекса «Фагот» группу пехоты украинской армии и замаскированную позицию ПТРК Javelin американского производства на артемовском направлении.