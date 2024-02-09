Украинская армия за сутки потеряла до 300 военных на донецком направлении

Ранее в этот день штурмовые группы тульских десантников в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Веселое в ДНР. Перед этим они несколько недель отрабатывали элементы предстоящей операции и заранее знали карту местности противника, его маршруты.