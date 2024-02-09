«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах», — говорится в сообщении.
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.