В спортзале под Волгоградом на школьника с потолка упал кусок бетона

Прокуратура провела проверку по обращению матери школьника из Светлоярского района. Она заявила, что на уроке физкультуры в спортзале после удара мяча о потолок на ее сына упала часть бетонного покрытия.