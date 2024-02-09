В спортзале под Волгоградом на школьника с потолка упал кусок бетона

Как сообщили в волгоградской прокуратуре, осколок вскользь задел ребенка и причинил повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью. При этом, помимо боли, мальчик также перенес стресс и нравственные страдания.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда.
Требования полностью удовлетворили и взыскали в пользу пострадавшего 60 тыс. рублей.
Также в адрес учебного заведения вынесено частное определение по факту несоблюдения требований безопасности. Сейчас в спортзале провели ремонт, обеспечена безопасность учебного процесса.