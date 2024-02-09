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В спортзале под Волгоградом на школьника с потолка упал кусок бетона

Прокуратура провела проверку по обращению матери школьника из Светлоярского района. Она заявила, что на уроке физкультуры в спортзале после удара мяча о потолок на ее сына упала часть бетонного покрытия.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в волгоградской прокуратуре, осколок вскользь задел ребенка и причинил повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью. При этом, помимо боли, мальчик также перенес стресс и нравственные страдания.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда.

Требования полностью удовлетворили и взыскали в пользу пострадавшего 60 тыс. рублей.

Также в адрес учебного заведения вынесено частное определение по факту несоблюдения требований безопасности. Сейчас в спортзале провели ремонт, обеспечена безопасность учебного процесса.

Прокуратура