Роспотребнадзор рассказал об итогах исследования воздуха после пожара в Куеде

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место выезжали специалисты Центра гигиены и мониторинга. Они произвели отбор проб воздуха по показателям, поступающих в атмосферу при пожарах с учетом типа горящего объекта. По результатам проведенных исследований, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы.