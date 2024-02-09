Роспотребнадзор рассказал об итогах исследования воздуха после пожара в Куеде

После крупного пожара на газопроводе в поселке Куеда Пермского края Роспотребнадзор организовал проверку качества атмосферного воздуха. Исследовали территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место выезжали специалисты Центра гигиены и мониторинга. Они произвели отбор проб воздуха по показателям, поступающих в атмосферу при пожарах с учетом типа горящего объекта. По результатам проведенных исследований, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы.
Напомним, крупный пожар случился около десяти часов вечера 8 февраля в районе деревни Солодовка Куединского района. В результате разгерметизации трубопровода с выбросом опасных веществ произошло возгорание. Пламя быстро перекинулось на жилые дома и постройки. Огонь охватил около 238 квадратных метров. Во время пожара пострадало пять человек, среди которых двое детей.