Волгоградец отправится в колонию за обман пенсионера из Москвы на 6 млн

В Волгограде 9 февраля огласили приговор 28-летнему местному жителю. Его судили за пособничество в мошенничестве. Волгоградец вместе с сообщниками обманул пенсионера из Москвы, забрав у него 6 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
— В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурантом уголовного дела совместно и его сообщниками в период с 24 февраля по 26 марта 2020 года у 65-летнего жителя Москвы похищено около 6 миллионов рублей. При этом подсудимый за незначительное денежное вознаграждение способствовал хищению денежных средств пенсионера посредством того, что нашел фиктивные банковские счета, на которые злоумышленникам впоследствии поступили денежные средства, — отметили в надзорном ведомстве.
Сообщники позвонили москвичу, представившись полицейскими, они сообщили, что ему якобы полагается крупная компенсация за причиненный вред здоровью от приема лекарств. У пенсионера были возрастные заболевания, о которых он рассказал позвонившим. Мошенники попросили оплату услуг адвоката и бронирования автомобиля для доставки крупной суммы денег. Житель Москвы сделал несколько переводов на счета аферистов, после чего они перестали выходить на связь.
Центральный районный суд приговорил волгоградца к лишению свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Уголовное дело на сообщников выделено в отдельное производство, расследование еще не завершилось.