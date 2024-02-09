Волгоградец отправится в колонию за обман пенсионера из Москвы на 6 млн

— В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурантом уголовного дела совместно и его сообщниками в период с 24 февраля по 26 марта 2020 года у 65-летнего жителя Москвы похищено около 6 миллионов рублей. При этом подсудимый за незначительное денежное вознаграждение способствовал хищению денежных средств пенсионера посредством того, что нашел фиктивные банковские счета, на которые злоумышленникам впоследствии поступили денежные средства, — отметили в надзорном ведомстве.