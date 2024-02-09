На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. На подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы «Таврида» перекрыта для движения автотранспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе УПРДОР «Тамань».
Из-за обильных осадков на подходе к Крымскому мосту произошло смещение грунта откоса с выходом проезжую часть. Угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги нет, уточнили в ведомстве.
«Затруднений в движении транспорта по участку дороги в месте проведения работ нет — движение осуществляется по левой полосе», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что специалисты службы содержания оперативно отреагировали на ситуацию и незамедлительно приступили к устранению дефекта. На месте работает специализированная дорожная техника и дорожные рабочие. Полностью завершить работы планируется в течение четырех дней.
Как сообщалось ранее, на участке трассы из Краснодара до Керчи из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС была ограничена скорость движения.
Трасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.