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Сход оползня в Алматы: в лицее простились с погибшими учениками

В школе-лицее № 48 Алматы простились с двумя учениками, погибшими после схода оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Денис и Сергей Шин погибли 8 февраля, когда их дом накрыл оползень. В доме, помимо них, находились мать и отчим, которые также погибли.

Черно-белая фотография размещена на странице лицея в Instagram.

«Шин Денис и Сергей. Это наши ученики, одноклассники, друзья! Боль, которую испытывает каждый, кто знал вас, не передать словами. Память о вас будет жить в наших сердцах!» — говорится в описании к публикации.

Оползень сошел ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал.

На месте трагедии найдены тела всех погибших — двоих взрослых и двоих детей.

Аким Ерболат Досаев выразил соболезнования и поручил оказать помощь в организации похорон.

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