47news: эксперты выясняют, откуда прилетела пуля, убившая главу городской Федерации карате Конева

Рядом — полигон Минобороны, до него около 600 метров. В самом клубе «Невский» в тот день тренировались полицейские и ФСИН. По данным 47news — в секторе С-6. Логически можно предположить, что в процессе расследования возникнет необходимость отстрелять все оружие, которое было на полигоне в день смерти Конева, и сравнить образцы пуль с той, что нашли в голове убитого.