47news: эксперты выясняют, откуда прилетела пуля, убившая главу городской Федерации карате Конева

Первые версии гибели президента спортивной Федерации карате Петербурга Виталия Конева опубликовало 9 февраля издание 47news.
Напомним, два дня назад тело Конева обнаружили на территории стрелкового клуба «Невский» в поселке Песочный. Конев давно и профессионально занимался практической стрельбой. Неоднократный чемпион России, обладатель бронзы мирового первенства.
По данным 47news, в день гибели Конев практиковался в секторе C-13. Там и нашел его тело другой спортсмен. Сначала предположили сердечный приступ, и лишь на следующий день судмедэксперт сообщил о пуле калибра 5,45. Наиболее вероятно — ее выпустили из автомата Калашникова или спортивной версии карабина «Сайга» (гражданская версия АК).
Как пишет 47news, пуля не деформирована и попала не в череп, а в некий «уникальный просвет мягких тканей на голове». Эксперты подозревают либо попадание на излете, либо рикошет (возможно, от снега).
Рядом — полигон Минобороны, до него около 600 метров. В самом клубе «Невский» в тот день тренировались полицейские и ФСИН. По данным 47news — в секторе С-6. Логически можно предположить, что в процессе расследования возникнет необходимость отстрелять все оружие, которое было на полигоне в день смерти Конева, и сравнить образцы пуль с той, что нашли в голове убитого.
Есть еще короткий путь — если пуля-вещдок совпадет с профилем уже отстрелянного оружия из базы.
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