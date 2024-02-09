— Днём поступил звонок о том, что в посёлке Фатеевка не может выбраться из ручья на берег женщина, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На выручку ей пришли сотрудники МЧС. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась. Женщина рассказала, что собака, с которой она гуляла, провалилась в ручей. Челябинка попыталась вытащить животное, ступила на корягу в середине водного потока и не смогла оттуда выбраться. Сотрудники МЧС достали питомца из воды, но он был уже мёртв. Похожий случай произошёл в Троицке минувшим летом. Спасая козу, жительница города по горло погрузилась в болото битума.