Анастасия Крутень сообщила о пострадавших от огня на газопроводе в Прикамье

Глава Минздрава Крутень сообщила о пострадавших при взрыве газа в Куединском округе в Прикамье.
«К оказанию медпомощи были привлечены силы санитарной авиации региона, — рассказала Анастасия Крутень. — Наиболее тяжелых пострадавшие с ожогами различной степени доставили в Пермь в первые часы».
По словам главы краевого минздрава, после консультации профильных специалистов было принято решение госпитализировать в ожоговый центр Городской клинической больницы имени Гринберга двоих детей также пострадавших при пожаре. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает.
Ещё одного пациента с небольшим термическим поражением сегодня перевели из Куединской ЦРБ в ожоговый центр для оказания специализированной помощи.
«Оперативно налажено взаимодействие со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского. Московским коллегам передается оперативная информация о состоянии тяжелых пациентов, на основании которых они корректируют тактику ведения каждого больного», — отметила министр здравоохранения Прикамья.
Врачи Куединской ЦРБ продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим, которые находятся на амбулаторном лечении.
Состояние каждого обратившегося пациента находится на особом контроле Министерства здравоохранения Пермского края, подчеркнула Анастасия Крутень.
Напомним, в ночь на 9 февраля в Куединском округе произошёл порыв газопровода. Огонь перекинулся на жилые дома. Площадь возгорания составила 238 квадратных метров. Пострадали люди. По факту происшествия в СКР Пермского края возбуждено уголовное дело.