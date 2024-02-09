Анастасия Крутень сообщила о пострадавших от огня на газопроводе в Прикамье

По словам главы краевого минздрава, после консультации профильных специалистов было принято решение госпитализировать в ожоговый центр Городской клинической больницы имени Гринберга двоих детей также пострадавших при пожаре. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает.