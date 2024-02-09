Выбросивший из окна дочь казанец расплакался и извинился в суде

Казанец, который выбросил годовалую дочь из окна, расплакался и извинился в суде. Перед началом заседания во время разговора с журналистами обвиняемый заявил, что любит свою семью, и впредь такого не повторится. По его словам, пожар ему привиделся из-за употребления наркотиков.