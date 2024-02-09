Суд обязал администрацию Самары изъять 21 участок для строительства школ и детских садов

«Суд первой инстанции встал на сторону надзорного органа, действующего в интересах жителей Октябрьского, Промышленного, Кировского, Советского, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что подали иск из-за длительного бездействия администрации при решении социальных вопросов густонаселенных районов города. Помимо изъятия земель суд обязал чиновников разработать планировочную документацию для строительства соцобъектов. Решение пока не вступило в законную силу.



Сабрина Самедова.