Прокуратура возмутилась слишком коротким переменам в самарской школе

При этом в ноябре 2023 г. у 6 класса перемены между уроками составляли менее 10 минут, а перемена между урочной и внеурочной деятельностью — 15 минут, хотя должна быть не менее 30 минут. Кроме того, перемена между вторым и третьим уроком длилась всего 10 минут вместо 20.