Блогер из Самары Алена Агафонова арестована по обвинению в реабилитации нацизма

Девушке предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете России.



Летом прошлого года блогер опубликовала в соцсети видеозапись, где пальцем «щекотит» грудь скульптуры. После публикации ролика Алена Агафонова стала фигурантом дела об осквернении мест захоронения (ч.1 ст. 244 УК РФ). Вскоре девушка опубликовала в соцсети извинения, назвав свои действия глупостью.



Как сообщили в СКР, с целью сокрытия от органов следствия и суда подозреваемая покинула территорию Волгоградской области, а затем вовсе уехала из России, в связи с чем была объявлена в розыск.



Накануне вернувшуюся в Россию Алену Агафонову задержали в одном из аэропортов Москвы. По версии следствия, обвиняемая совершила «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны», причины смены квалификации дела не уточняются. Следком также опубликовал запись, как задержанная девушка извиняется на камеру.



Сабрина Самедова.