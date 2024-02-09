Девушке предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете России.
Летом прошлого года блогер опубликовала в соцсети видеозапись, где пальцем «щекотит» грудь скульптуры. После публикации ролика Алена Агафонова стала фигурантом дела об осквернении мест захоронения (ч.1 ст. 244 УК РФ). Вскоре девушка опубликовала в соцсети извинения, назвав свои действия глупостью.
Как сообщили в СКР, с целью сокрытия от органов следствия и суда подозреваемая покинула территорию Волгоградской области, а затем вовсе уехала из России, в связи с чем была объявлена в розыск.
Накануне вернувшуюся в Россию Алену Агафонову задержали в одном из аэропортов Москвы. По версии следствия, обвиняемая совершила «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны», причины смены квалификации дела не уточняются. Следком также опубликовал запись, как задержанная девушка извиняется на камеру.
Сабрина Самедова.
Блогер из Самары Алена Агафонова арестована по обвинению в реабилитации нацизма
Девушке предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете России.