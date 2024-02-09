Об этом сообщила прокуратура Нурлата, которая инициировала привлечение чиновника к ответственности за ненадлежащую уборку улиц.
Поводом стали нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период. «Состояние улично-дорожной сети не соответствует установленным требованиям, имеются снежные валы на улицах и не очищенные от снега и наледи пешеходные переходы», — считает надзорный орган.
Прокуратура считает, что «данные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и повышают риск получения травм».
В ближайшее время дело господина Габдуллина рассмотрит мировой суд.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
На главу исполкома города Нурлат в Татарстане завели дело за снежные заносы
В отношении руководителя исполкома Нурлата Асгатя Габдуллина возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Об этом сообщила прокуратура Нурлата, которая инициировала привлечение чиновника к ответственности за ненадлежащую уборку улиц.