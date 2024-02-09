Под Воронежем начальник почты проиграла в онлайн-казино почти два миллиона

Она на протяжении трех месяцев переводила деньги на свой счет в онлайн-казино, проиграв всю сумму. Выявить недостачу удалось благодаря ревизии, после чего даму-игроманку уволили с ее должности. Теперь в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнице грозит до десяти лет тюрьмы.