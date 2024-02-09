Все активы крупного агроконцерна изъяты из-за коррупционных доходов его бенефициара

В период с 2001 по 2004 год господин Коровайко занимал должности сначала федерального инспектора, а затем главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления полпредства. Статус Андрея Коровайко на госслужбе требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате «Каневской» и ООО «Самтрест» (винзавод).