Все активы крупного агроконцерна изъяты из-за коррупционных доходов его бенефициара

Как стало известно «Ъ», Каневской районный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества 30 юридических и физических лиц, связанных с бывшим руководством концерна «Покровский». Информация о процессе размещена на сайте суда.
В качестве ответчиков выступали бывшие бенефициары концерна Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, экс-топ-менеджеры Станислав Кашуба и Максим Мишарев, другие граждане, а также Лабинский элеватор, мясоптицекомбинат «Каневской», агрофирма «Должанская» и прочие компании. В качестве третьих лиц в процессе заявлены 19 фирм, входивших в «Покровский».
По данным «Ъ», в процессе в Каневском суде идет речь о долях в бизнес-структурах «Покровского», принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, в частности, фирмы-ответчики являются совладельцами долей в уставном капитале фирм, привлеченных в качестве третьих лиц.
Как ранее сообщал «Ъ», в октябре 2023 года Лабинский районный суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства основную часть бизнеса, принадлежавшую Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову, а также членам их семей.
Если решение по новому процессу в Каневском районном суде вступит в силу, весь массив имущества «Покровского», включая миноритарные доли, перейдет государству, считают участники рынка, знакомые с ситуацией.
В сам концерн входит около 50 предприятий, владеющих более чем 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб. в основном в Краснодарском крае и Ростовской области.
Позиция Генпрокуратуры в новом процессе, как и в споре в Лабинском суде, связана с исполнением закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». По мнению надзорного ведомства, бизнес бенефициара концерна Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных во время работы в полномочном представительстве президента в Южном федеральном округе.
В период с 2001 по 2004 год господин Коровайко занимал должности сначала федерального инспектора, а затем главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления полпредства. Статус Андрея Коровайко на госслужбе требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате «Каневской» и ООО «Самтрест» (винзавод).
В 2021 году Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и мошенничестве, годом позже против них было возбуждено новое дело о создании организованного преступного сообщества (ст. 163, 159 и 210 УК).
В настоящее время оба бывших бенефициара концерна находятся в международном розыске.
Дело их предполагаемых подельников, в том числе юристов концерна, рассматривается по существу в Преображенском райсуде Москвы.
«Сейчас ключевая задача новой команды “Покровского” — инвентаризация и аудит того имущества, которое по решению суда уже передано государству», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ООО «Агрокомплекс Лабинский», управляющей компании концерна, добавив, что речь идет о сумме порядка 100 млрд руб.
Анна Перова, Краснодар