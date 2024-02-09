В Черном море уничтожили украинский катер, следовавший к Крыму

«Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — заявили в ведомстве.
Накануне средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотник. Киевский режим также предпринял попытку атаки на полуостров с помощью дрона во вторник, 6 февраля. Тогда, по данным Минобороны, малый ракетный катер ЧФ уничтожил БПЛА противника в десяти километрах от побережья.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.