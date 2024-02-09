В Черном море уничтожили украинский катер, следовавший к Крыму

Накануне средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотник. Киевский режим также предпринял попытку атаки на полуостров с помощью дрона во вторник, 6 февраля. Тогда, по данным Минобороны, малый ракетный катер ЧФ уничтожил БПЛА противника в десяти километрах от побережья.