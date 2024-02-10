ФСИН объяснила отправку экс-полковника МВД Захарченко в ШИЗО

Газета «Московский комсомолец» ранее писала со ссылкой на адвоката, что Захарченко отправили в ШИЗО и что он содержится там «в крайне тяжелых условиях». По данным издания, бывший офицер пытался записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине. Захарченко, как сообщал «МК», вместе с двумя другими заключенными отправился на встречу с прибывшими в колонию «рекрутерами», чтобы узнать об этапах отбора.