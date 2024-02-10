Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

«Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами», — дополнили в Минобороны.