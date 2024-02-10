Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

«Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований.
«Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами», — дополнили в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра.