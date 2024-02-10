В Хабаровском районе семеро детей спаслись из пожара в пятиэтажке

Из огня смогли еще до приезда пожарных выбраться 20 человек, семеро из которых — дети. По данным МЧС, один мужчина пострадал.
На пульт 112 сообщение о возгорании поступило около 4:25 утра 10 февраля. Пожар начался в квартире на четвертом этаже. К моменту прибытия пожарных она уже была охвачена огнем. На площади в 20 кв метров горели вещи жильцов.
На локализация огня пожарным хватило 23 минут, а уже в 5:32 пожар был полностью потушен.
Сотрудники МЧС отметили, что квартира не была оборудована пожарной сигнализацией и дымовым извещателем: в противном случае можно было бы избежать такого серьезного распространения огня.