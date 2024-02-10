Страшный пожар в продуктовом магазине произошел ночью в Усть-Куте

Прошлой ночью, 9 февраля, на улице Зверева в Усть-Куте загорелся продовольственный магазин. На место были направлены четыре пожарных расчета, к их прибытию полностью горела кровля одноэтажного деревянного здания, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Тушение пожара продолжалось около часа, последствия ликвидированы к утру. Огнеборцы по пожарным лестницам добирались до кровли с открытым горением, в то же время три звена газодымозащитной службы работали в здании.
Огонь повредил подсобку и кровлю магазина на площади 650 кв.м, а также товары. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
Напомним, что вечером 8 февраля поступило сообщение о пожаре в пятиэтажной панельке в Ангарске. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание майнингового оборудования.