Гражданина Турции осудили на 5 лет за смерть трех человек в Атырауской области

Отметим, что в апреле прошлого года в Астане вынесли приговор гражданину Таджикистана — его осудили на 5,5 лет лишения свободы за пропаганду терроризма. В сентябре суд Караганды приговорил пятерых граждан Узбекистана на 7и 8 лет лишения свободы за похищении гражданина Индии и самоуправство с применением насилия. В январе этого года иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции в Казахстан. Недавно гражданина другой страны оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение об акте терроризма в аэропорту Астаны. На необдуманный шаг его натолкнула семейная ссора.