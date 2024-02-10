Гражданина Турции осудили на 5 лет за смерть трех человек в Атырауской области

По информации портала, судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела приговор Махамбетского районного суда в отношении гражданина Турции. Согласно приговору суда первой инстанции, он был признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, в результате чего погибли три человека. В итоге иностранца приговорили к 5 годам лишения свободы, также его лишили водительских прав на 7 лет. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, не согласившись с приговором. Сам иностранец, как сообщается, вину признал и заключил процессуальное соглашение.
Отмечается, что решением апелляционной коллегии, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.
Отметим, что в апреле прошлого года в Астане вынесли приговор гражданину Таджикистана — его осудили на 5,5 лет лишения свободы за пропаганду терроризма. В сентябре суд Караганды приговорил пятерых граждан Узбекистана на 7и 8 лет лишения свободы за похищении гражданина Индии и самоуправство с применением насилия. В январе этого года иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции в Казахстан. Недавно гражданина другой страны оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение об акте терроризма в аэропорту Астаны. На необдуманный шаг его натолкнула семейная ссора.