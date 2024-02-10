Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских

«Наблюдаем движение двух лиц. Прежде чем доложить, мы сначала выявляем, кем они являются — гражданскими или военнослужащими. Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки», — рассказал «Якорь».