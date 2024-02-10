Российский военный рассказал, как в ВСУ маскируются под гражданских

«Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, все это мы уничтожаем независимо от размера и количества», — пояснил «Якорь».
Он отметил, что операторы дронов могут действовать на удалении около 15 километров в тылу противника.
«Наблюдаем движение двух лиц. Прежде чем доложить, мы сначала выявляем, кем они являются — гражданскими или военнослужащими. Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки», — рассказал «Якорь».
По его словам, военные ВСУ маскируются под мирных жителей массово и на системной основе.
«Так они и работают, исключительно, я бы сказал. Только приезжие выходят в форме», — добавил собеседник агентства.
По его словам, такие методы маскировки в ВСУ связаны с тем, что они знают, что российским военным категорически запрещено открывать огонь по гражданским. Пользуясь этим, украинские боевики ведут перемещения под личиной гражданских и действуют в непосредственной близости от жилых домов мирного населения.
Однако в этот раз российские разведчики достоверно выяснили, что в их поле зрения попали именно военные, которые прикинулись гражданскими. Укрытие, где у них было спрятано транспортное средство, было атаковано дронами-камикадзе. После двух ударов FPV-дронов цель была уничтожена.
«Выявили, обнаружили и уничтожили», — подытожил «Якорь».