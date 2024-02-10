В хищении почти $1 млн на Азиаде 2022 подозревают чиновников Минтуризма Казахстана

«Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом, их стоимость завышена в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров», — говорится в сообщении.