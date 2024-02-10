В хищении почти $1 млн на Азиаде 2022 подозревают чиновников Минтуризма Казахстана

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. Замруководителя дирекции развития спорта при Минтуризме арестован по подозрению в хищении средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба АФМ.
«Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом, их стоимость завышена в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров», — говорится в сообщении.
В результате, государству причинен ущерб на 383 млн тенге.
В ведомстве напомнили, что представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее «одноразовой».
В АФМ также заявили, что по закону любой считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.